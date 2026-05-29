Aodemper estrena sede en O Couto tras años de búsqueda

Aodemper inauguró este jueves su nueva casa en O Couto, con el objetivo de ganar accesibilidad, autonomía y comodidad para las personas afectadas por esclerosis múltiple, párkinson y enfermedades raras. La asociación abandona así sus antiguas instalaciones en Aixiña para instalarse en un local situado en la calle Francisco Llorens Díaz, a escasos minutos del pabellón de Os Remedios.

La presidenta de la entidad, María Susana Fernández, explicó que el traslado responde a una necesidad que llevaban años buscando. “Queríamos un sitio accesible y no ha sido fácil encontrarlo”, señaló. El nuevo espacio, anteriormente ocupado por un centro de rehabilitación de Mutua Gallega, apenas necesitó pequeñas reformas al contar ya con despachos y zonas adaptadas para atención terapéutica.

La nueva ubicación permitirá además que muchos usuarios puedan desplazarse de manera más autónoma. “Ahora estamos en el centro y mucha gente podrá venir directamente desde sus casas sin necesidad de recurrir al 065 de la Xunta”, destacó Fernández. La proximidad y las conexiones del transporte público facilitarán que numerosas personas puedan acudir por sus propios medios o en silla de ruedas, reduciendo desplazamientos y dependencia.

La sede reúne ahora en un único espacio todos los servicios de la asociación, algo que hasta ahora resultaba más complicado. “Lo importante es darles más comodidades a los usuarios”, resumió la presidenta. Aodemper atiende actualmente a unas 70 personas de manera directa y cuenta con alrededor de 200 socios, entre afectados y colaboradores que ayudan económicamente al sostenimiento de la entidad.

La asociación mantiene además un importante componente de voluntariado. En estos momentos dispone de siete trabajadores contratados, aunque Fernández insistió en la necesidad de ampliar la red de apoyo. “Necesitamos un banco grande de voluntarios”, explicó, haciendo un llamamiento a todas aquellas personas que quieran colaborar acompañando usuarios o ayudando en el día a día de la entidad.

El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor, quien reivindicó el trabajo que desarrolla la entidad desde hace casi tres décadas. El dirigente provincial aseguró que asociaciones como esta “convierten a dificultade en comunidade, o medo en apoio e a soidade en compañía”, poniendo en valor el componente humano y sociosanitario que presta la entidad en la provincia.