El vehículo de Francisco José Figueiral Gómez, el hombre de 38 años desaparecido en Ourense desde el pasado lunes 16 de noviembre, ha sido localizado en Montealegre, según ha confirmado su familia a este periódico. El Toyota Yaris gris en el que se buscaban pistas sobre su paradero apareció escondido, completamente cerrado y en buen estado, aunque por el momento continúa sin haber noticias sobre el desaparecido.

La familia de Francisco José ha confirmado que este jueves está previsto organizar una batida con perros de la Policía Nacional y otros medios para tratar de dar con su paradero. "Mañana (jueves) vamos a organizar una batida con perros de la Policía Nacional y demás", señala su familia, que agradece la colaboración recibida y pide comprensión ante la falta de información sobre los detalles de la investigación.

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Desaparecido desde el lunes 16 de noviembre en Ourense

La asociación SOS Desaparecidos difundió este martes una alerta urgente para localizar a Francisco José Figueiral Gómez, de 38 años, cuya desaparición se sitúa el lunes 16 de noviembre, a las 22:15 horas, en Ourense. Francisco José mide 1,78 metros de altura.

Fotografía del desaparecido | Cedida

Cómo colaborar en la búsqueda

Desde SOS Desaparecidos se solicita la colaboración ciudadana para encontrar a Francisco José. Cualquier persona que disponga de información sobre su paradero puede ponerse en contacto con los servicios policiales o con la asociación a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.