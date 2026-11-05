Aparecen varios coches grafiteados en el entorno de la estación de Ourense: "Ya no llega con que te roben"

Algunos de los coches afectados en el entorno de la estación de tren de Ourense

Los propietarios de varios coches estacionados en el entorno de la calle San Rosendo, en el barrio de A Ponte de Ourense, se han encontrado este miércoles y jueves con una desagradable sorpresa. Varios vehículos han aparecido con pintadas realizadas con un spray de color verde, en un nuevo episodio de vandalismo.

La situación, como no puede ser de otra forma, ha provocado el enfado de los vecinos, acostumbrados a los robos en el interior de vehículos y a la rotura de ventanillas. Ahora denuncian una nueva forma de causar desperfectos en los coches aparcados en la vía pública: "Ya no llega con que te roben en el coche, que ahora salió una nueva modalidad: pintarlos, y de la que tienes que pasar por chapa y pintura", lamenta uno de ellos.

El mismo residente expresa su indignación por unos daños que pueden suponer un importante desembolso para los propietarios: "Lo de aparcar en la calle cada vez es más arriesgado. Esto ha sido por la zona de la estación, en la calle San Rosendo".

Los cuatro vehículos de la imagen principal de este artículo no son los únicos afectados. Según el mismo vecino, al menos otro coche de la marca BMW fue retirado por la Policía Local con la misma situación.

Una zona de Ourense castigada por los robos en coches

Los desperfectos de este jueves se producen en un entorno que acumula numerosos antecedentes de robos y actos vandálicos contra vehículos. El pasado mes de agosto, la Policía Nacional recibió cinco denuncias por daños en coches estacionados en la confluencia de las calles San Rosendo y San Froilán. A estos hechos se sumaron otros diez vehículos afectados en un garaje de la avenida de Santiago.

La sucesión de incidentes ha alimentado la preocupación vecinal por la seguridad de los vehículos estacionados en la zona. A los robos y cristales rotos se suman ahora las pintadas con spray verde, que, a diferencia de los asaltos para sustraer objetos, parecen tener como único propósito causar daños materiales.

Por el momento, se desconoce quién está detrás de estas pintadas y si los propietarios de los vehículos afectados han presentado denuncias.