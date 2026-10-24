SUCESO EN LA CIUDAD
Aparecen dos coches con las lunas fracturadas en el barrio de A Ponte
SUCESO EN LA CIUDAD
La oleada de robos en vehículos continúa en Ourense. Este viernes, dos nuevos coches fueron asaltados en el barrio de A Ponte, ambos con la luna trasera fracturada. La cercanía entre los dos incidentes, registrados en las calles Mercado y Ribeiriño, apunta a que el autor de los hechos es la misma persona.
Estas son dos nuevas víctimas de lo que, por el volumen delictivo, ya ha pasado a ser un auténtico tsunami. Fuentes policiales explican que detrás de estos hechos están, en la inmensa mayoría de ocasiones, personas toxicómanas que buscan un robo rápido para conseguir objetos o dinero que puedan posteriormente intercambiar por droga.
Una de las personas que sufrió esta avalancha delincuencial fue una mujer que el pasado sábado, al acceder a su turismo, se encontró con todo el contenido de la guantera tirado por el suelo. El autor accedió a él bajando parcialmente la ventanilla y consiguió llevarse varias gafas de sol, una cazadora, facturas, un cargador y la documentación del vehículo. Un botín que supera los 400 euros.
“Nuestro susto y el de mi hijo mayor no nos lo quita nadie. El pobre tiene ocho años y está asustado”, lamentó la perjudicada.
Fuentes vecinales alertan a este periódico de que están sufriendo robos en garajes y trasteros de las calles Sáenz Díez, Florentino Cuevillas y avenida de La Habana. “Los asaltos a propiedades privadas son constantes, provocando graves destrozos materiales en vehículos, portales y accesos a los edificios, además del robo de pertenencias”, explican.
Además, apuntan a que han detectado un aumento de toxicómanos que consumen en portales ubicados en estas calles y reclaman más presencia policial, ya que confiesan que sienten miedo al acceder o salir de sus casas a primera hora de la mañana y por la noche.
“Necesitamos urgentemente que el Concello de Ourense y las Fuerzas de Seguridad actúen. Pedimos más patrullas de vigilancia en la zona y una intervención real de los servicios sociales para atender a estas personas en situación de vulnerabilidad, devolviendo la tranquilidad y la convivencia al barrio”, reclaman.
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