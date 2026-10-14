O POSÍO Y DOCTOR FLEMING
Nueva oleada de robos en coches en Ourense: ventanillas reventadas con una alcantarilla y adoquines
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La mañana de este miércoles, 14 de octubre, ha dejado nuevos robos a vehículos estacionados en las calles de Ourense. Al menos dos coches han aparecido con las ventanillas destrozadas después de que los autores empleasen objetos contundentes para acceder a su interior y sustraer lo que encontraban dentro.
Uno de los episodios se produjo en O Posío, una zona que ya ha sufrido este tipo de robos durante los últimos meses. En este caso volvió a emplearse el conocido como método del "alcantarillazo", consistente en utilizar una tapa de alcantarilla para reventar uno de los cristales del vehículo y poder acceder rápidamente al habitáculo.
Otro de los coches atacados se encontraba en la calle Doctor Fleming, en la esquina con la rúa Reza, en pleno centro de Ourense. En esta ocasión, el cristal fue destrozado a golpes con un adoquín.
Según la información recabada por este periódico, del interior de este último vehículo fueron sustraídos dos bolsos. Los daños en la ventanilla eran todavía perfectamente visibles durante la mañana de este miércoles.
Los sucesos de este miércoles se suman a una sucesión de robos en el interior de vehículos registrados durante los últimos meses en diferentes puntos de la ciudad.
Durante el verano, barrios como A Ponte, O Vinteún y O Posío registraron varios episodios en los que los autores fracturaban las lunas de los coches para acceder a su interior. En algunos casos también se utilizaron tapas de alcantarilla como herramienta para romper los cristales.
O Posío ya había sido escenario a mediados de agosto de dos asaltos a vehículos en una misma madrugada, mientras que semanas antes la Policía Nacional había investigado varios robos similares en otras zonas de la ciudad.
La problemática continuó posteriormente. En septiembre, la actuación policial y la colaboración ciudadana permitieron recuperar objetos sustraídos de vehículos en dos intervenciones realizadas durante una misma noche en Ourense.
Los nuevos casos registrados este miércoles vuelven así a poner el foco sobre los robos con fuerza en coches estacionados en la vía pública, con métodos que provocan importantes daños materiales incluso cuando el botín obtenido por los autores es reducido.
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