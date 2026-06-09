Aplazan el juicio en Ourense a un acusado sordomudo al no haber intérprete

La primera audiencia preliminar celebrada este lunes en la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense se tuvo que suspender por una inusual causa. Uno de los dos acusados en un robo, Laurentio C.R., es sordomudo y en la sala no había ningún interprete de signos, motivo por el cual hubo que suspender la vista. La nueva fecha fijada es el próximo 9 de noviembre.

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