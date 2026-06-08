A juicio por agarrar de los pechos a una mujer en un céntrico pub de Ourense

Una presunta agresión sexual ocurrida en un céntrico pub de Ourense en enero de 2025 llegará a juicio tras no llegar las partes a un acuerdo este lunes en la audiencia preliminar celebrada en la Plaza 1 de la Sección Penal.

La Fiscalía acusa a L.M.S.D. de haberle tocado el pecho izquierdo a una mujer en un local de ocio nocturno y pide 15 meses de prisión. Ella se lo habría recriminado y él presuntamente procedió agarrarle los dos.

Sin embargo, él negó haber cometido los hechos de los que lo acusan. En el juicio será clave las imágenes de las cámaras de seguridad, que recogen lo sucedido aquella noche en el pub. La defensa señaló este lunes que en las imágenes no se ve ninguna agresión sexual.

Además, aludió a que a su cliente lo detienen dentro del pub y no le informan del motivo. “Se ve como él no sabe lo que está pasando”, aseguró la abogada.

Cuestión a resolver

Otra de las cuestiones que planteó la defensa es que en el auto de transformación de procedimiento abreviado se recoge solo el tocamiento en el pecho izquierdo, pero no el posterior de ambos mientras que el escrito de la Fiscalía incorpora los dos.

La abogada del acusado señaló que esto le genera indefensión mientras el fiscal se opuso a la cuestión planteada. Ahora será la jueza la que decida mediante auto si se acepta o no.

Además, fijó como fecha de juicio el próximo 4 de febrero.