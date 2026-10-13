Dos apps “made in” Ourense con premio: dos médicos ayudan a niños con dificultades en el habla

El trabajo y el esfuerzo de muchos años de un matrimonio de médicos asentados en Ourense se muestra ahora con el reciente lanzamiento de dos aplicaciones móviles revolucionarias para el apoyo lingüístico y logopédico de niños, que recibieron su reconocimiento este fin de semana en la Jornada de la Industria de Maker Faire Galicia 2026, donde recibieron el primer premio de una competición que contaba con ocho proyectos finalistas.

El otorrinolaringólogo infantil Frank Betances, procedente de la República Dominicana, y la oftalmóloga ourensana Tania López unieron fuerzas para desarrollar este proyecto que ya es una realidad, encontrándose a la mano de familias y centro educativos, dirigido especialmente a las edades más tempranas. “Hay un periodo de desarrollo que es vital, si no se hace todo ese esfuerzo en esos primeros años, luego se pierde una oportunidad para siempre”, explicó Tania López.

La iniciativa surgió al detectar la falta de continuidad en la rehabilitación de trastornos del lenguaje infantil. Para solucionarlo crearon Valeria+, donde los profesionales tienen la opción de pautar actividades para el hogar y reforzar su trabajo. “Es una herramienta para ayudar al logopeda, no sustituye a nadie”, aclaró la oftalmóloga, resaltando que “el logopeda tiene complicado estar todas las semanas dando consultas, por lo que da continuidad a sus terapias”, permitiendo además hacer un seguimiento constante.

Buscando expandir la idea a todos los menores, lanzaron Descubre con Lúa, orientada a escuelas infantiles para el aprendizaje de distintos idiomas mediante un gato robótico interactivo, que se adapta a la baja capacidad de atención de los pequeños. “Muchas veces pensamos como adultos y creemos que los niños son adultos en miniatura, y realmente no lo son”, subrayó López. Por ello, para la creación contaron con la ayuda de Erick, un niño de 4 años. “Aunque parezca increíble el niño ha sido nuestro jefe de pruebas, si funciona con él, lo aplicamos a los demás”, destacó Frank Betances.