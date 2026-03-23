Arde una bodega en Rúa do Medio, en Cabeza de Vaca, Ourense

INCENDIO URBANO

A las 12:27 horas de este lunes se informaba de una bodega ardiendo en Rúa do Medio, en Cabeza de Vaca, Ourense

La Región
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Publicado: 23 mar 2026 - 13:07 Actualizado: 23 mar 2026 - 13:32
Incendio urbano en Cabeza de Vaca
Incendio urbano en Cabeza de Vaca | OSCAR PINAL

A las 12:27 horas del mediodía de este lunes, 23 de marzo, se informaba de un incendio urbano en la bodega de una vivienda en Rúa do Medio, en Cabeza de Vaca, en la ciudad de Ourense. Un particular alertaba sobre el incidente e informaba de que no había ningún herido.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Ourense, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil de Ourense.

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