Arde una bodega en Rúa do Medio, en Cabeza de Vaca, Ourense
INCENDIO URBANO
A las 12:27 horas de este lunes se informaba de una bodega ardiendo en Rúa do Medio, en Cabeza de Vaca, Ourense
A las 12:27 horas del mediodía de este lunes, 23 de marzo, se informaba de un incendio urbano en la bodega de una vivienda en Rúa do Medio, en Cabeza de Vaca, en la ciudad de Ourense. Un particular alertaba sobre el incidente e informaba de que no había ningún herido.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Ourense, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil de Ourense.
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