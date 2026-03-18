HABITACIÓN DAÑADA
Tres afectados por un incendio en una vivienda de Ourense
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Durante el mediodía de este miércoles, tres personas han tenido que ser atendidas por Emergencias en Ourense tras registrarse un incendio en una habitación de una vivienda. Los tres ocupantes del piso ubicado en la Avenida Santiago se vieron afectados por este fuego debido a la inhalación de humo y este obligó a confinar al resto de vecinos.
Según la primera inspección ocular, tal y como manifiestan efectivos presentes que atendieron el siniestro, el fuego se había originado a raíz de una colilla que habría prendido un colchón. Finalmente, este elemento quedó totalmente calcinado y afectó a un armario del inmueble. Asimismo, este incidente provocó un ataque de ansiedad a uno de los afectados, pero ninguno de los presentes tuvo que ser desplazado al hospital.
Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 14,30 horas y fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, que a su vez avisó a los bomberos de Ourense, así como a la Policía Local y Nacional.
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