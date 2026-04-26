Arde una carnicería en Marcelo Macías y provoca una columna de humo visible desde todo Ourense

Un bajo comercial ha sufrido un incendio urbano este domingo en la ciudad de Ourense. Se trata de Cárnicas Requeno, situada en el número 58 de la calle Marcelo Macías.

A las 19:40 horas, un particular alertaba a los servicios de emergencia de una fuerte nube de humo saliendo de una de las puertas del negocio. Esa misma columna de humo era visible desde prácticamente la totalidad de la ciudad.

Hasta el punto acudieron los Bomberos de Ourense y la Policía Nacional. Por el momento se desconoce el origen del fuego.

Esta es una última hora sobre un incendio urbano en Ourense. La Región ampliará esta información a medida que sea posible. Toda la información, también en la edición en papel y en las redes sociales minuto a minuto.