Un incendio en Ourense obliga a intervenir a los bomberos y deja daños materiales en una vivienda
SIN HERIDOS
El fuego, originado en una vivienda de la primera planta y posiblemente causado por un electrodoméstico, fue detectado por una viandante en la calle García Ferreiro, en Ourense y la rápida intervención de los bomberos pudo evitar que se propagase al resto del edificio
Un incendio registrado en una vivienda de la calle García Ferreiro, en Ourense, ha quedado prácticamente extinguido sin causar daños personales este domingo, aunque sí ha afectado a una habitación del inmueble.
El fuego se originó en un piso situado en la primera planta y, según las primeras hipótesis, pudo deberse a un electrodoméstico. En el momento del suceso, los propietarios no se encontraban en la vivienda.
El aviso a los servicios de emergencia fue dado en torno a las 11:50 horas por una mujer que paseaba por la zona y detectó humo saliendo del domicilio. Hasta el lugar se desplazaron tres camiones de bomberos y cuatro agentes de la Policía Local.
La rápida intervención permitió controlar el incendio y evitar que se propagase al resto del edificio.
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