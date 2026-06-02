Arranca la PAU en Ourense con Antonio Machado y la Generación del 98

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha arrancado en la mañana de este martes con el examen de Lengua Castellana y Literatura. Antonio Machado y la Generación del 98 protagonizaron la primera prueba, junto a los libros de “La Fundación” y “El Lector de Julio Verne”.

Un total de 1.363 estudiantes de la provincia buscan estos días la mejor nota, para acceder al grado universitario de su preferencia. La mayoría lo hacen en la ciudad (el 90%), mientras que los 134 restantes realizan la prueba en el IES Cosme López Rodríguez de A Rúa.

Minutos antes de empezar, los nervios y los últimos repasos eran protagonistas en los pasillos de las facultades del campus. Muchos tiraron de amuletos: camisetas de su equipo favorito, la pulsera que le regaló alguien cercano o simplemente el bolígrafo que han usado en el resto de exámenes del curso.

Las reacciones al salir de la primera prueba fueron mayormente positivas, ayudando a calmar la presión con la que llevan cargando todo el curso. “Iba con muchos nervios, pero al ver el examen me calmé, incluso me sobró tiempo”, celebra Ariadna.

Protocolo de vigilancia más riguroso

La gran novedad de este año tiene que ver con la vigilancia. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) actualizó los detectores de frecuencias que utiliza para interceptar tecnologías de transmisión de datos, útiles contra la IA porque estos dispositivos necesitan conectarse a servidores externos.

Además, otorgó más poder a los profesores encargados de vigilar la prueba para detectar dispositivos que permitan copiar a los estudiantes. Podrán solicitar para su inspección, cuando lo consideren, cualquier elemento sospechoso (gafas, calculadoras, bolígrafos, etc.).

Antes del descanso para comer, los futuros universitarios se enfrentarán al examen de Historia de España o Historia de la Filosofía, dependiendo de la elección de cada uno.

Resto del día

La jornada se retoma a las 16,00 horas con los exámenes de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Técnicas de Expresión Gráfica-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos.

Tras el descanso de las 17,30 a 18,00 horas, será el turno de Dibujo Técnico, Segunda Lengua Extranjera (alemán, francés, inglés, italiano o portugués) e Historia de la Música y de la Danza. La sesión del martes concluye a las 19,30 horas.