Galería | Nervios, concentración y metas en el primer día de la PAU en Ourense
SELECTIVIDAD
Llegó el día marcado en rojo para los estudiantes ourensanos que se prepararon para ir a la universidad. La primera jornada de la PAU se vive, entre otras, en la Facultad de Derecho de la Universidade de Vigo, donde cientos de estudiantes comienzan las pruebas con una mezcla de tensión, ilusión y responsabilidad.
Desde primera hora de la mañana, los pasillos muestran caras de concentración y repaso de última hora, en un ambiente marcado por el silencio, los nervios y la importancia del momento.
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