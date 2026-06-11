Arrancan las obras de la senda peatonal de Reza, en Ourense

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El 10 de junio se convertirá en una fecha para el recuerdo en el núcleo de Reza. Ayer arrancaron por fin las obras de la nueva senda peatonal que atraviesa la parroquia, poniendo el broche de oro a años de reivindicaciones y negociaciones para diseñar el trazado.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, supervisó sobre el terreno el inicio de unos trabajos que transformarán por completo la movilidad en el margen derecho de la carretera OU-402, gracias a una inversión de 1,5 millones de euros enmarcada en el Plan de Sendas autonómico.
Este arranque de obra llega tras años de diálogo, quejas y el posterior consenso. Tras la paralización del proyecto inicial en el año 2022 motivada por la presión de la asociación de vecinos Quince de Agosto -que rechazaba las expropiaciones invasivas-, el Gobierno gallego rediseñó el trazado escuchando a los residentes. La clave técnica de este acuerdo es una anchura flexible (que oscilará entre 1,80 y 3 metros) que se estrechará estratégicamente en las zonas más habitadas para no afectar a los muros, frentes de viviendas y garajes particulares.
Con esta actuación, que abarca desde el punto kilométrico 1,060 hasta el 3,290, se logrará conectar los tramos aislados de aceras actuales, evitando definitivamente que los peatones caminen pegados a la calzada hacia las populares zonas termales y fluviales. Además de garantizar la seguridad vial a lo largo de estos 2,7 kilómetros, el nuevo proyecto atiende demandas históricas del barrio: habilitará nuevas bandas de aparcamiento en línea para evitar que los vehículos invadan el paseo e instalará ansiadas marquesinas en las paradas de autobús.
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