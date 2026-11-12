Arrancó el marco de la puerta mientras la mujer pedía auxilio desde el balcón: a prisión un maltratador de Ourense

Los magistrados de la Audiencia confirmaron el ingreso en prisión de un agresor reincidente tras revocarle la togada que lo juzgó el beneficio de suspensión de condena. El tribunal ratifica la ejecución de su pena de seis meses de cárcel tras constatar un quebrantamiento reiterado de la orden de alejamiento que lo separaba de su víctima.

Los hechos se remontan al 24 de junio de 2025, cuando el Penal 1 le concedió la suspensión de la pena por quebrantar una medida cautelar de violencia de género. La suspensión, fijada por un plazo de dos años, estaba condicionada a no delinquir, realizar 36 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, completar un programa de igualdad y no aproximarse a la víctima. Sin embargo, el 19 de julio de ese año, escasamente un mes después de la concesión del beneficio, el penado acudió al domicilio de la mujer, donde aporreó la puerta y arrancó el marco de la misma mientras ella pedía auxilio desde el balcón.

Durante el proceso, la defensa del acusado recurrió la orden de ingreso en prisión argumentando que la revocación de la medida era desproporcionada. Su representación legal sostuvo que el hombre ya había cumplido las 36 jornadas de trabajos comunitarios, lo que demostraría su voluntad de inserción social. Pero la Audiencia rechaza este argumento, señalando que el mero cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad de ninguna manera califica el incumplimiento de la orden de alejamiento como "no grave" ni le exime de cumplir el resto de las condiciones. El tribunal ha destacado que el agresor evidencia una nula expectativa de reinserción, recordando que en su historial penal ya consta una condena previa por un delito de lesiones agravadas contra la misma víctima.