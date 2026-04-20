Una de las arterias de O Couto estrena nuevo aparcamiento en batería

Los vecinos de O Couto cuentan con un nuevo aparcamiento en batería a lo largo de una de sus calles principales. Se trata de la rúa Francisco de Moure, que conecta la Plaza de O Couto con uno de los accesos al estadio de fútbol, sobre la cual se ha cambiado la manera de estacionar en la madrugada del domingo al lunes.

La vía, que ya contaba con aparcamientos en batería en uno de sus márgenes, estrena ahora el lado de enfrente de la misma forma, ampliando el número de vehículos que pueden estacionar y reduciendo el ancho del propio carril para circular.

También en Cándido Fernández Mazas

No es la única calle del barrio ourensano que estrena este tipo de aparcamientos. También amanecen pintadas en batería las plazas en la calle Cándido Fernández Mazas, que conecta Francisco de Moure con la parte alta del colegio. En concreto, se tratra del margen pegado al propio parque de O Couto.

El aparcamiento en batería en la calle perpendicular | La Región

Esta novedad se une a la de la calle Juan de Anges, quien a mediados del mes de marzo sumaba más de una decena de plazas para aparcar con este mismo método, también en el mismo barrio que en esta ocasión.