Doce nuevas plazas en O Couto en pleno déficit histórico de aparcamiento

Calle Juan de Anges, en O Couto, donde la reciente reorganización del estacionamiento ha permitido ganar 12 plazas adicionales, aunque la escasez de aparcamientos en Ourense sigue siendo un problema histórico.

El barrio de O Couto ya cuenta con 12 nuevas plazas de aparcamiento tras la reorganización de la calle Juan de Anges, una medida que busca facilitar el estacionamiento en una zona donde encontrar sitio se ha vuelto cada vez más complicado en la ciudad de Ourense.

La intervención consistió en cambiar el sistema de aparcamiento en la margen izquierda de la vía, pasando de estacionamiento en línea a disposición oblicua, lo que permite optimizar el espacio y ganar capacidad tanto para residentes como para visitantes.

Se trata de un pequeño respiro en un barrio donde la falta de plazas afecta especialmente a los accesos al estadio y a la conexión con el centro de la ciudad.

Un mapa de aparcamiento anclado en los años 90

La medida llega en un contexto de escasez estructural de plazas en Ourense, donde el mapa de estacionamientos apenas ha cambiado desde los años 90. La ciudad cuenta con unas 18.000 plazas en superficie y alrededor de 5.000 subterráneas, cifras insuficientes para los más de 150.000 desplazamientos diarios.

La situación se ha visto agravada por la peatonalización de calles, la eliminación de la ORA y la Zona de Bajas Emisiones, que han reducido aún más la disponibilidad de estacionamiento, sobre todo en el centro.

En este escenario, la reorganización de Juan de Anges supone un ajuste puntual que mejora la capacidad en un punto concreto, pero no resuelve un problema que requiere soluciones de mayor alcance a nivel urbano.