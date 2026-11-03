¿Sabe usted que As Burgas siguen cerradas, da igual que lo digas en holandés, chino o suajili?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, "温泉已经关闭七年了"

La Región
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Publicado: 03 nov 2026 - 11:42 Actualizado: 03 nov 2026 - 11:44
¿Sabe usted que As Burgas siguen cerradas, da igual que lo digas en holandés, chino o suajili?
¿Sabe usted que As Burgas siguen cerradas, da igual que lo digas en holandés, chino o suajili?

¿Sabe usted que un grupo de visitantes fue avistado en As Burgas este lunes mismo? ¿Que iban provistos de su correspondiente pinganillo para la traducción simultánea? ¿Que es una lástima que no pudieran disfrutar de la aún clausurada piscina de As Burgas? ¿Que vaya usted a saber en qué idioma les explicaron que este emblema lleve casi siete años cerrado?

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