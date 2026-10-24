¿Sabe usted que As Lagoas está al borde del colapso con el tema del estacionamiento?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, las caravanas se suman a aparcar en As Lagoas
¿Sabe usted que están contentos en el barrio de As Lagoas de Ourense? ¿Que de todos los vecinos y visitantes es conocido el recurrente problema de plazas de aparcamiento que sufre el barrio? ¿Que por si le faltaba algo a dicha carestía de plazas, las caravanas también han descubierto este barrio?¿Que a falta de aparcamientos disuasorios mantiene a la ciudad al borde del colapso?
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