¿Sabe usted que As Lagoas está al borde del colapso con el tema del estacionamiento?

¿Sabe usted que están contentos en el barrio de As Lagoas de Ourense? ¿Que de todos los vecinos y visitantes es conocido el recurrente problema de plazas de aparcamiento que sufre el barrio? ¿Que por si le faltaba algo a dicha carestía de plazas, las caravanas también han descubierto este barrio?¿Que a falta de aparcamientos disuasorios mantiene a la ciudad al borde del colapso?