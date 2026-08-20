¿Sabe usted que en As Lagoas piden árboles, sombra y, ya puestos, un paso de cebra?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una propuesta vecinal tan sencilla como pintar unas rayas para que cruzar de acera no se convierta en una pequeña excursión.
¿Sabe usted que aprovechando el proyecto poner árboles y sombra en la avenida Otero Pedrayo, los vecinos agradecerían que también se bajase la velocidad del tráfico y se facilitase la movilidad peatonal? ¿Que bastaría con un paso de cebra más entre las rotondas que serán modificadas? Evitaría que muchos cruzasen peligrosa e indebidamente y otros muchos se ahorrasen una caminata para cambiar de acera? Un poco de pintura y listo.
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