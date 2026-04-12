Intentan asaltar un coche en un garaje del centro de Ourense a plena luz del día

Efectivos de la Policía Local de Ourense se desplazaron durante la media tarde de la jornada del sábado hasta un inmueble ubicado en el número 42 de la céntrica calle Sáenz Díez. El motivo del despliegue policial fue la alerta por el asalto a un turismo estacionado en el interior del garaje comunitario. El vehículo en cuestión presentaba síntomas evidentes de un desuso prolongado, acumulando polvo y señales de abandono.

Según las primeras pesquisas, los asaltantes fracturaron las ventanillas y llegaron a forzar el capó, aunque, tras una inspección ocular preliminar, parece que no llegaron a sustraer ningún objeto de valor de su interior.

Fuentes consultadas por este diario han confirmado que, afortunadamente, no se detectaron daños materiales en el resto de los coches estacionados en el recinto, situado en pleno corazón de la urbe. Es importante destacar que este mismo emplazamiento no es desconocido para las fuerzas de seguridad, ya que fue un escenario clave hace poco más de un año en el marco de la operación “Aquis” liderada por la Guardia Civil. En aquel entonces, el registro minucioso de un trastero en este edificio resultó una pieza fundamental para desarticular la organización criminal que presuntamente estuvo detrás del violento asalto a un constructor en la localidad de Vilameá (Lobios).