Investigado por fingir un robo de 1.000 euros y una tarjeta con arma blanca para cobrar el seguro en Ourense

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

La Policía Nacional investiga a un hombre en Ourense como presunto autor de un delito de simulación de delito, tras denunciar falsamente haber sido víctima de un robo con violencia.

El investigado acudió a mediados de marzo a la comisaría asegurando que había sido asaltado por la espalda mientras caminaba por la calle. Según su relato, un individuo lo habría intimidado con un arma blanca para sustraerle 1.000 euros en efectivo y una tarjeta bancaria.

Relato falso y contradicciones

Durante la denuncia, el hombre llegó a aportar una descripción del supuesto autor y la dirección de huida. Sin embargo, días después regresó a dependencias policiales afirmando que había recuperado lo robado de forma casual en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Las inconsistencias en su versión llevaron a los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) a citarlo para ampliar la información.

Confesión final

Ante la imposibilidad de sostener un relato coherente, el propio investigado terminó reconociendo que el robo nunca se produjo y que había presentado la denuncia con el objetivo de cobrar un seguro.

Una vez finalizadas las diligencias, la Policía Nacional ha puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, que continuará con el procedimiento.