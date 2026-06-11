La asociación gallega de ELA conciencia sobre la enfermedad en el CHUO

La Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela) instaló este miércoles a la mañana una mesa informativa en el Hospital Universitario de Ourense con el objetivo de dar visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y acercar a la ciudadanía la realidad que viven las personas afectadas y sus familias.

La iniciativa se enmarca en las actividades organizadas durante el Mes de la ELA y en la cuenta atrás para la conmemoración del Día Mundial de la ELA, que se celebrará el próximo 21 de junio. A través de este punto informativo, voluntarios ofrecieron información sobre la enfermedad, los recursos disponibles y los servicios de apoyo que presta la entidad en Galicia.

La jornada contó además con la colaboración del Servicio de Neurología, que mantiene una estrecha relación con la asociación y participa activamente en la atención a los pacientes. El personal destacó la importancia de seguir avanzando en la sensibilización social y en la mejora de la calidad asistencial.

En el área sanitaria existe un circuito para pacientes que permite agilizar consultas y pruebas diagnósticas, evitando desplazamientos y esperas innecesarias. Este modelo busca ofrecer una atención multidisciplinar en una única jornada, adaptada a las necesidades de quienes conviven con una patología progresiva que afecta de manera significativa a la autonomía y tiene un gran impacto emocional, familiar y social.