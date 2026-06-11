La asociación gallega de ELA conciencia sobre la enfermedad en el CHUO
MES DEL ELA
Agaela impulsa la visibilidad de la ELA en el Hospital de Ourense en una jornada que destaca el circuito asistencial para agilizar la atención a los pacientes
La Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela) instaló este miércoles a la mañana una mesa informativa en el Hospital Universitario de Ourense con el objetivo de dar visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y acercar a la ciudadanía la realidad que viven las personas afectadas y sus familias.
La iniciativa se enmarca en las actividades organizadas durante el Mes de la ELA y en la cuenta atrás para la conmemoración del Día Mundial de la ELA, que se celebrará el próximo 21 de junio. A través de este punto informativo, voluntarios ofrecieron información sobre la enfermedad, los recursos disponibles y los servicios de apoyo que presta la entidad en Galicia.
La jornada contó además con la colaboración del Servicio de Neurología, que mantiene una estrecha relación con la asociación y participa activamente en la atención a los pacientes. El personal destacó la importancia de seguir avanzando en la sensibilización social y en la mejora de la calidad asistencial.
En el área sanitaria existe un circuito para pacientes que permite agilizar consultas y pruebas diagnósticas, evitando desplazamientos y esperas innecesarias. Este modelo busca ofrecer una atención multidisciplinar en una única jornada, adaptada a las necesidades de quienes conviven con una patología progresiva que afecta de manera significativa a la autonomía y tiene un gran impacto emocional, familiar y social.
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