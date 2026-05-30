La asociación de vecinos de Rairo tiene nuevo presidente
MUCHOS RETOS
Borja Fernández fue elegido este viernes en una asamblea celebrada en la sede de la asociación vecinal de Rairo
Tras una asamblea celebrada ayer en la sede de la asociación de vecinos de Rairo, se eligió a Borja Fernández como nuevo presidente del organismo, a falta de la firma con la Xunta. Fernández, que lleva cuatro años residiendo en la zona, parte con la clara idea de conseguir aumentar la base social: “Queremos que todos os veciños sexan socios”.
Los objetivos a corto plazo con los que parten el nuevo presidente y su junta directiva son, principalmente, solucionar “o tema dos cortes de auga e o tema de abandono dos parques”.
A partir de ahí, se centrarán en recuperar fiestas de la zona que llevan años sin celebrarse y luchar por restablecer unas líneas de autobús dignas, tras el bajón de tres a una, con la remodelación del Concello.
Fernández destaca que será una “asociación aberta e transparente”, y que promoverán el desarrollo de actividades.
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