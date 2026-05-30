La asociación de vecinos de Rairo tiene nuevo presidente

Tras una asamblea celebrada ayer en la sede de la asociación de vecinos de Rairo, se eligió a Borja Fernández como nuevo presidente del organismo, a falta de la firma con la Xunta. Fernández, que lleva cuatro años residiendo en la zona, parte con la clara idea de conseguir aumentar la base social: “Queremos que todos os veciños sexan socios”.

Los objetivos a corto plazo con los que parten el nuevo presidente y su junta directiva son, principalmente, solucionar “o tema dos cortes de auga e o tema de abandono dos parques”.

A partir de ahí, se centrarán en recuperar fiestas de la zona que llevan años sin celebrarse y luchar por restablecer unas líneas de autobús dignas, tras el bajón de tres a una, con la remodelación del Concello.

Fernández destaca que será una “asociación aberta e transparente”, y que promoverán el desarrollo de actividades.