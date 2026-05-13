Aspanas visita el Parlamento y reclama "más respeto" para las personas con discapacidad

La visita de una delegación de Aspanas al Parlamento de Galicia dejó uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando Vanesa, usuaria de la asociación, intervino de manera improvisada desde la tribuna para dar voz al colectivo de personas con discapacidad.

Durante su intervención, reclamó más apoyo institucional para los centros especializados y para las personas usuarias. “Que, por favor, a todos los centros con personas con discapacidad (…) le den subvenciones para material del centro y también para que ellos puedan dormir y vivir en centros con mucha dignidad”, expresó.

La asociación subrayó que las palabras de Vanesa “no dejan a nadie indiferente” y ponen el foco en las personas “sin etiquetas, sin prejuicios, simplemente personas”.

Vanesa también puso el foco en la necesidad de acabar con prejuicios y reclamar un trato igualitario. “Todos merecemos respeto, que porque tengamos discapacidad no nos tienen por qué tratar mal, ni dentro, ni fuera, ni en ningún sitio”, afirmó.

Además, defendió la importancia de la convivencia y del respeto mutuo entre las propias personas. “Muchas veces sé que la convivencia es difícil en todos los sitios, pero de algo se tiene que aprender. Si uno se respeta, también el resto merece respeto”, concluyó antes de recibir el aplauso de los asistentes.

Desde Aspanas destacaron el valor simbólico y emocional de la intervención. “Vivimos un momento muy especial”, señalaron desde la entidad. La asociación también subrayó que las palabras de Vanesa “no dejan a nadie indiferente” y ponen el foco en las personas “sin etiquetas, sin prejuicios, simplemente personas”.

La visita al Parlamento de Galicia se enmarca dentro de las acciones de visibilización e inclusión social que desarrolla la asociación ourensana en defensa de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad intelectual.

La labor de la asociación

Aspanas es una asociación ourensana dedicada a la atención, apoyo e inclusión de personas con discapacidad intelectual y de sus familias. La entidad trabaja en ámbitos como la educación, la formación, el empleo, la vivienda y la atención residencial, además de impulsar actividades orientadas a fomentar la autonomía personal, la integración social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.