El atraco a un banco de Marcelo Macías se salda sin condenados

El atraco ocurrido en una entidad bancaria de la calle Marcelo Macías el 8 de septiembre de 2023 se ha saldado sin condenados. Ese día, tres hombres entraron con el rostro oculto con mascarillas, gorra y gafas de sol y, tras amenazar a los empleados con armas de fuego, salieron con un botín de 39.100 euros.

El ADN encontrado en la mascarilla y los guantes tirados a la papelera tras el atraco permitió identificar como uno de los autores a Luis C.P., quien no llegó al banquillo debido a que falleció el pasado 18 de enero. Sí que se sentó en la Plaza 1 de la Sección Penal el acusado Miguel Ángel F.O.

La prueba contra él estaba fundamentada en la convicción del Grupo de Atracos de la Policía Nacional de Vigo sobre su participación. Los agentes lo identificaron por sus prominentes orejas, sus rasgos faciales o un movimiento rápido de las piernas en las grabaciones.

La jueza no considera suficiente el reconocimiento de los agentes para dictar una condena. Tampoco el análisis de los movimientos de su teléfono móvil aquel día, los cuales en parte fueron compatibles con los del terminal de Luis C.P. —ambos lo tenían apagado en el momento del atraco—. No obstante, consta una hora de diferencia entre el paso de ambos por A Cañiza en su regreso a Vigo.

Sin pruebas concluyentes, la magistrada ha absuelto a Miguel Ángel F.O. por este atraco. Al estar el segundo asaltante muerto y el tercero sin identificar, el robo queda oficialmente resuelto sin condenados.