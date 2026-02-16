Atrapado un camión de la basura de Ourense en O Polvorín: "El chófer es novato y quedó enganchado"
CALLE PUENTE CODESAL
Un "conductor novato" queda atrapado este lunes en el barrio de O Polvorín al calcular de forma incorrecta las dimensiones del camión de la basura del Concello de Ourense. “El camión quedó enganchado arriba contra el puente”, explica Vicente, un vecino de la zona.
Un camión de recogida de residuos del Concello de Ourense queda este lunes atrapado bajo un puente en la calle de Ponte Codesal, situada en el barrio de O Polvorín, después de que el conductor no calculase correctamente la altura del vehículo. Según explicó Vicente, un vecino de la zona que presenció este incidente, “el camión quedó enganchado arriba contra el puente”. Este hombre asegura que el chófer tenía poca experiencia: “según parece, era novato y quedó ahí con el camión atrapado”.
El impacto provocó además una avería mecánica que complicó la retirada del vehículo. “Rompió un manguito arriba y debe de tener problemas ahora para quitarlo”, relató Vicente, quien confirmó que el camión permanecía bloqueando el paso.
El incidente ha causado molestias al tráfico, pero no se han registrado heridos. Visiblemente molesto, Vicente subraya el coste que este tipo de errores puede tener para los ciudadanos: “Con los impuestos que pagamos, mira tú a dónde va el dinero”.
