Arde un camión interrumpiendo la circulación en Ourense
PUENTE DE VELLE
A pesar de los intentos del conductor por sofocar el fuego, el incendio de un camión movilizó a diversos efectivos e interrumpió la circulación en el puente de Velle, en Ourense
Un camión prendió fuego durante el mediodía de este sábado mientras circulaba por el puente de Velle, en Ourense. Este incidente tuvo lugar en la N-544, punto kilométrico 0,530 y la alerta fue emitida a las 13,38 horas al 112 Galicia, que informó de este vehículo ardiendo.
Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que se trataba de una cabeza tractora con semirremolque que circulaba en sentido N-525, cuando comenzó a salir humo de la zona del motor. El conductor detuvo la marcha e intentó sofocar el incendio con un extintor, sin éxito. Hasta el lugar se desplazaron bomberos, policía local y ambulancias.
Como consecuencia, resultó totalmente calcinada la cabeza tractora, así como la parte anterior del semirremolque. La patrulla realizó labores de regulación del tráfico hasta la retirada de ambos vehículos de la vía, lo que interrumpió la circulación durante la operación. Este incidente complica más la circulación en la provincia que está siendo afectada por la borrasca Ingrid.
