Atropellan a un menor a la altura del Paco Paz, en Ourense

Un menor de edad fue atropellado sobre las 19:30 horas de este martes a la altura del Pazo dos Deportes Paco Paz en Ourense, así dio a conocer Axega 112. Desde el servicio de urgencias se informó a la Policía Local así como a Urgencias Sanitarias, ambos acudieron al lugar para brindarle asistencia al menor.

Hasta el momento se desconoce si la víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario o no.