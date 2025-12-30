Atropellan a un menor a la altura del Paco Paz, en Ourense

PRIMEROS NACIMIENTOS
HERIDO
Un menor de edad fue atropellado sobre las 19:30 horas de este martes a la altura del Pazo dos Deportes Paco Paz en Ourense, así dio a conocer Axega 112. Desde el servicio de urgencias se informó a la Policía Local así como a Urgencias Sanitarias, ambos acudieron al lugar para brindarle asistencia al menor.
Hasta el momento se desconoce si la víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario o no.
