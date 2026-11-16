Atropellan a una persona mientras cruzaba la calle en Ervedelo, a la altura de la iglesia de Fátima
ACCIDENTE DE TRÁFICO
El atropello en la rúa Ervedelo (Ourense) se produjo alrededor de las 9:33 horas a la altura de la iglesia de Fátima, en O Couto, que movilizó a la Policía Local, Protección Civil y Urxencias Sanitarias
Una persona ha sido atropellada este lunes por la mañana en la rúa Ervedelo, a la altura de la iglesia de Nosa Señora de Fátima, en el barrio de O Couto, en Ourense.
El aviso al servicio de emergencias 112 Galicia se recibió alrededor de las 9:33 horas, cuando se alertó de que una persona había sido atropellada mientras cruzaba la vía. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Local, Protección Civil y Urxencias Sanitarias para atender la incidencia.
El accidente se produjo en uno de los puntos más transitados de esta zona de O Couto. Justo enfrente se encuentra el colegio Santo Ángel, además de la escuela infantil situada en las inmediaciones y la propia parroquia de Fátima, lo que genera un importante movimiento de peatones, especialmente a primera hora de la mañana.
La rúa Ervedelo es también una de las principales arterias de salida de la ciudad hacia las carreteras de Vigo y Madrid, por lo que registra una elevada circulación de vehículos durante las horas punta. El atropello coincidió precisamente con el horario de entrada a los centros educativos, lo que pudo complicar la circulación en este entorno.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la persona atropellada, las circunstancias del accidente ni su estado.
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