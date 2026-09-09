La Audiencia de Ourense desestima la pretensión de Telmo Ucha de investigar a Jácome por malversación y falsedad

La Audiencia Provincial de Ourense ha ratificado el cierre de las actuaciones judiciales promovidas contra el regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, al rechazar de forma íntegra el recurso de apelación presentado por el exconcejal de Seguridad Ciudadana Telmo Ucha.

La resolución del tribunal provincial frena así el intento del querellante de extender el procedimiento e incorporar la investigación de posibles delitos de falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.

En su fallo, los magistrados fundamentan la decisión recordando que el auto del 26 de junio de 2026 ya decretó el sobreseimiento libre del caso al descartar la concurrencia de elementos delictivos por prevaricación por omisión. Al no caber la posibilidad de interponer ningún tipo de recurso ordinario contra este nuevo auto, la decisión judicial adquiere carácter firme.