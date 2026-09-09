Ana Méndez afea un relato "falso" de Jácome y desmiente que la oposición "deja sin cobrar a proveedores"

La portavoz del Grupo Municipal Popular de Ourense y candidata a la Alcaldía, Ana Méndez, ha afeado un relato "falso" del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y ha desmentido que la oposición "deja sin cobrar a proveedores", después de que el pleno ordinario del pasado viernes rechazase el modificativo de crédito de 11,4 millones destinado al pago de facturas de proveedores con los votos en contra de PP y BNG.

"Los proveedores dejan de cobrar por esta nefasta gestión del gobierno municipal. Es responsabilidad del alcalde el prever, tramitar y pagar, no de la oposición", ha sentenciado Méndez este miércoles en rueda de prensa, criticando el "método" del regidor basado en "primero gastar, después arreglar el problema y pretender que sea responsabilidad del pleno".

Asimismo, ha insistido en que los populares "no van a aceptar presiones, ni amenazas de ningún tipo" después de que Pérez Jácome alertase a los concejales de la oposición de que si no votaban a favor del modificativo recurriría a la vía judicial. "No puede denunciar por eso, es algo que no puede hacer", ha añadido.

En esta línea, Méndez sí ha valorado positivamente el reciente anuncio del gobierno municipal acerca de la convocatoria de una Comisión de Pleno para este próximo viernes para abordar esta cuestión. "Vemos que nuestra labor de oposición funciona para algo. No se trata de poner palos en las ruedas ni impedir nada, pero no vamos a anticipar el voto antes de estudiar bien toda la documentación y recibir las respuestas en esa comisión", ha recalcado.

Cuenta 413

Según explicaba el Consistorio a través de un comunicado, la modificación de crédito llevada a la sesión plenaria del pasado viernes cumplía la finalidad de pagar aquellas facturas incluidas en la cuenta 413, una partida contable que "recoge los gastos ya realizados o los servicios prestados por proveedores que estaban pendientes de aplicación presupuestaria".

Así, Ana Méndez ha reiterado que el expediente cuenta con "deficiencias señaladas por Intervención" y que incluye 3,7 millones de euros de "facturas que ya fueron pagadas con anterioridad, pero aparecen pendientes de aplicación presupuestaria". "El interventor calcula que hay más de 100.000 euros de intereses y costes de demora a 21 de agosto de 2026. Esos intereses los pagaremos todas y todos los ourensanos", ha lamentado.

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Asimismo, ha criticado un documento con "más de 700 facturas que suponen un importe total de 11,4 millones" en el que se "mezclan deudas de Sogama con más de 78.000 euros de 37 facturas de artes y festejos", incidiendo así en que el PP "no va a aprobar expedientes a toda prisa, con deficiencias y sin información necesaria, exacta y clara".

"Pagar las facturas es una cosa, pero no vamos a aprobar una forma incorrecta de proceder. Los proveedores por supuesto tienen que cobrar. Nuestra política es que lo que se hace que se pague, pero el gobierno tiene que gestionar correctamente. No se puede gastar, después buscar cómo pagar y responsabilizar a la oposición", ha recalcado.