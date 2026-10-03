La Audiencia ratifica las penas para la trama de Verín que distribuía ropa falsa

La Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado la condena a la cúpula y a los empleados de la empresa verinense Juncar S.L., responsable de una red mayorista que distribuía miles de prendas falsificadas por todo el país. La resolución judicial desestima íntegramente los recursos de apelación presentados por las defensas y ratifica las penas dictadas en enero de 2026 por el Juzgado de lo Penal 1.

El tribunal mantiene la condena más alta para el administrador único de la empresa, Juan S. A., penado con dos años y seis meses de cárcel como autor de un delito continuado contra la propiedad industrial, a lo que se suma el pago de una multa y la inhabilitación para el comercio textil por el mismo periodo. Por su parte, los tres empleados considerados clave en la logística, Félix R. P., Carlos Henrique R. A. y Josué P. P., ven confirmadas sus condenas a un año de prisión y el pago de una multa de 12 meses. La propia mercantil, Juncar S.L., deberá abonar una multa de 40.446 euros.

En la sentencia de apelación, la Audiencia de Ourense echa por tierra las alegaciones de los procesados, que solicitaban la nulidad de las intervenciones telefónicas y de los registros.

Los magistrados concluyen que existen indicios contundentes y objetivos sobre la actividad delictiva, desmontando la tesis de que algunos de los empleados eran simples “mozos de almacén” que desconocían la ilegalidad del negocio. El fallo destaca que los investigados utilizaban palabras en clave durante sus llamadas telefónicas para referirse a las marcas y que se constataron envíos masivos desde sus sedes operativas, con el hallazgo de importantes sumas de dinero procedentes de las ventas ilícitas.