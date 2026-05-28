Auge de compras tras el inicio del bono comercio en Ourense

La campaña de bono comercio de la Xunta de Galicia -que empezó ayer a las 9,00 horas- arrancó con un éxito absoluto. Los ourensanos no se hicieron esperar y en las primeras horas ya salieron a la calle buscando descuentos en los hasta 810 negocios adheridos a la iniciativa en toda la provincia, de un total de 5.736 en la comunidad gallega. Los comercios de ropa fueron especialmente solicitados durante el primer día de programa.

En las tres primeras horas, solo en Ourense, se descargaron 6.018 bonos y se movilizó un importe de 146.760 de capital gracias al uso de los pases. Directamente de los bonos se descontó un total de 32.365 euros.

Cada uno de los bonos que pueden descargar los ciudadanos en formato QR cuantan con un total de 30 euros para aplicar en descuentos. En compras de más de 20 euros y menos de 30 se aplica un descuento de 5, en compras de más de 30 y menos de 50 se realiza una rebaja de 10 y en compras de más de 50 se procede a desquitar 15 euros (la mitad del pase).

En total, la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración destina 2,5 millones de euros para esta iniciativa, con los que prevé movilizar 8,5 millones en ventas en los establecimientos de cercanías de toda Galicia.

Se trata de una campaña ante la cual los ciudadanos se tienen que andar avispados, ya que en apenas un par de días, según precedentes, suele estar agotada. “É moi rápido, ou sexa, o éxito do programa demóstrase na rapidez en que se veñen esgotando, nestes anos pretéritos. En solo dous ou tres días estaba esgotado o crédito total”, destacó el delegado territoral de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, durante su visita a la ferretería Greco, uno de los locales adheridos.

Allí, el encargado del local, Roberto Álvarez, dio fe del triunfal funcionamiento del bono: “Es el tercer año que estamos adheridos, funciona bien, lo que pasa es que va muy rápido. En dos días, tres días, se acaba y la gente quiere utilizarlo después”, aseguró.

Además, los comercios también hacen como guía para la gente que no sabe el funcionamiento del bono: “Nosotros aquí ayudamos a descargarlo, porque hay mucha gente mayor, para eso estamos”, resaltó el encargado de la ferretería Greco.