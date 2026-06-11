Las aulas de Primaria de Ourense tendrán 2.000 alumnos menos que en 2030

El 2008 tuvo el último repunte significativo de natalidad en la provincia de Ourense, alcanzando los 2.156 nacimientos. Desde entonces, los nacimientos no han parado de caer, con un mínimo histórico de 1.265 registrado en 2024. Donde mejor se puede ver reflejado este “invierno demográfico” es en las aulas escolares.

La Educación Infantil (de 3 a 5 años) ya ha absorbido la primera gran fase del golpe. Pasó de rozar los 6.000 escolares hace una década a tener 4.666 matriculados en 2025. En los próximos cinco años, esta etapa educativa seguirá perdiendo alumnos, porque los nacimientos se han mantenido en mínimos. Sin embargo, la caída será menos abrupta que en Primaria que ahora empezará a notar en mayor medida el impacto demográfico.

Las aulas se vacÍan

En los últimos diez cursos académicos, las matrículas de Primaria han logrado mantenerse entre las 12.860 y las 12.350. Con todo, el próximo lustro esa realidad cambiará notablemente. Las proyecciones de población del Instituto Galego de Estatística (IGE) reflejan que en 2030 habrá 10.574 niños de la provincia de entre 6 y 11 años (nacidos entre 2019 y 2024, que entonces estarán cursando Primaria). Son casi 2.000 niños menos que los estudiantes matriculados en el curso actual entre primero y sexto.

Dentro de estas proyecciones se tiene en cuenta la llegada de alumnos de nacionalidad extranjera. Los hijos de emigrantes han asumido un papel fundamental en los colegios de la provincia. En concreto, en Primaria han pasado de ser 429 en 2016 estudiantes a 1.281 este año académico. De esta forma, están suponiendo una ayuda para que muchas aulas y centros continúen abiertos.

La caída demográfica podría suponer la pérdida de un centenar de unidades, pasando de las 612 actuales a tan solo medio millar. Esto sería teniendo en cuenta que a partir de 2027 las aulas de Primaria tendrán un ratio de 20 alumnos.

Aunque en 2025 se registró un leve repunte por primera vez en más de 15 años, todo apunta a que será un espejismo. Las proyecciones apuntan a un descenso de la población de entre 6 y 11 años (nacidos entre 2024 y 2029) de un 18% hasta 2035. En esta línea, las aulas de Secundaria y Bachillerato tampoco tardarán en percibir la crisis demográfica. Los que nacieron en 2008 en el repunte de natalidad son los que este año hicieron la prueba de acceso a la universidad (PAU).