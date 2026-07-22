El autobús de la celebración de selección española tras el Mundial es “made in Ourense”

Ourense estuvo muy presente en la fiesta de los campeones del mundo. El autocar en el que celebraron la segunda estrella de La Roja los ídolos de la selección española de fútbol este lunes por las calles de Madrid se fabricó en la empresa ourensana UNVI. Todo un hito para esta marca nacida en el año 1995 y muy ligada al mundo del fútbol.

A la selección no es la primera vez que la acompaña en sus éxitos, ya que también la condujo durante la celebración de la pasada Eurocopa 2024, llevándola como en esta ocasión, hasta la gloria de la fiesta en Cibeles.

Pero su relación con el deporte rey va mucho más allá. “Nuestros autobuses han llevado a la selección de Francia, cuando ganó el Mundial, a la selección italiana, a la Juventus, al Bayern de Munich, al Real Madrid y a la selección de baloncesto”, indicó el director gerente de la empresa, Carlos Rivo, que reconoció que esta ocasión es especial: “Que lleven a esta selección en este Mundial pues nos enorgullece mucho y nos anima a seguir con nuestra actividad muy ilusionados”.

El modelo se trata de un i23, un autobús -a priori- turístico de dos pisos descapotable, adaptado para este acto, que significa un gran impulso para su mercado: “Lo vendemos en las principales capitales europeas y también en América del Norte, del Sur y en Asia. Este año tenemos varias unidades que entregar en Tokio”, resaltó Rivo, poniendo de manifiesto el creciente impacto global de la marca, que ha llegado ya a más de cincuenta países en todo el mundo y que tiene al fútbol como un gran aliado para su expansión internacional.