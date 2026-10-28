Los autobuses urbanos de Ourense en Halloween 2026: así son los recorridos modificados

El servicio de autobuses urbanos de Ourense sufre modificaciones temporales en sus itinerarios el sábado 31 de octubre con motivo de las actividades programadas para celebrar Halloween 2026. Los cambios están motivados por el corte al tráfico de la calle del Progreso, previsto a partir de las 17,00 horas y hasta el final de las actuaciones.

Los desvíos afectan a los recorridos en dirección al Parque de San Lázaro y al Jardín del Posío, por lo que se establecerán rutas alternativas para garantizar la continuidad del transporte público durante los eventos.

Dos recorridos en dirección a San Lázaro

Los autobuses que se dirijan al Parque de San Lázaro tendrán dos itinerarios diferentes en función del desarrollo de las actividades.

Hasta el comienzo de las actuaciones, el recorrido desde el Jardín del Posío se realizará por la Alameda, Doctor Fleming, parada Justel y calle del Progreso, donde se habilitará una parada provisional en la zona del Inorde. A continuación, los vehículos continuarán por Xoán XXIII hasta llegar al Parque de San Lázaro.

A partir de las 21:30 horas, aproximadamente, cuando comiencen las actuaciones y se intensifiquen las restricciones de tráfico, el itinerario alternativo desde la zona del Jardín del Posío discurrirá por la calle Peña Trevinca y la avenida de A Habana hasta el Parque de San Lázaro.

Cambios en dirección al Jardín del Posío

En el sentido contrario, los autobuses que circulen hacia el Jardín del Posío seguirán un recorrido alternativo durante el periodo de afectación. La ruta pasará por Xoán XXIII, a la altura de Abanca, calle del Concello, avenida Juan Manuel Bedoya, avenida de Buenos Aires, calle Xoán de Novoa, calle Emilia Pardo Bazán y calle Peña Trevinca.

El servicio recuperará sus itinerarios habituales una vez finalicen las actividades programadas y se restablezca la circulación en las vías afectadas.

Se recomienda a los usuarios del transporte urbano planificar sus desplazamientos con antelación y prestar atención a la señalización provisional y a las indicaciones en las paradas afectadas para evitar incidencias durante la jornada de celebración de Halloween.