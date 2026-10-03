Las autoescuelas ourensanas celebran su fiesta provincial

La Asociación Provincial de Empresarios de Autoescuelas de Ourense celebró su fiesta en una jornada que se prolongó todo el día. El evento unió a profesionales del sector con representantes institucionales en un día marcado por la convivencia, la formación y el reconocimiento a la labor que desarrollan las autoescuelas de la provincia.

El inicio del programa fue en la Praza Maior de Ourense a las 11,00 horas, con la exposición de vehículos de autoescuelas, los cuales llenaron la plaza inclinada. Posteriormente, los asistentes se desplazaron a la Confederación Empresarial de Ourense. Ya en la CEO, el jefe provincial de Tráfico en Ourense, David Llorente Rey, impartió una sesión sobre las principales novedades en materia de seguridad vial y cómo afectan a la formación de nuevos conductores, lo que puso el broche a la mañana.

A la tarde, los asistentes se desplazaron al Restaurante El Coto, donde tuvo lugar la recepción oficial y la apertura institucional de la fiesta, a cargo de Luis Menor, presidente de la Deputación de Ourense. Menor elogió la labor de los profesionales del sector, destacando especialmente su diligencia: “En Ourense no existen listas de espera para sacar el carné de conducir como sí sucede en otros territorios”, puntualizó el presidente, quien, además, señaló el sector de las autoescuelas como un ejemplo paradigmático de colaboración público-privada.

Durante el acto, Luis Novoa Fernández, presidente de la asociación de empresarios de Autoescuelas, puso en valor la labor del sector, en un discurso donde también subrayó la importancia de continuar avanzando conjuntamente y de defender la profesionalización del sector.

Los profesionales del sector llenaron el restaurante El Coto. | Alán Pérez

Después de la comida llegó el momento de homenajear a los compañeros jubilados del gremio. La Asociación busca así reconocer la trayectoria profesional, dedicación y contribución a la formación de conductores ourensanos de sus miembros más veteranos.

Los homenajeados este año fueron: Remedios Oviedo Martínez, de la Autoescuela MT Formación, Guillermo Pascual Rodríguez, de la Autoescuela San Francisco, Manuel Rodríguez Gayo, de la Autoescuela Alba y Fulgencio Tejero Pereiro, de la Autoescuela Ribadavia.

El cierre final lo puso una sobremesa acompañada con el tradicional sorteo de regalos, a cargo de las empresas colaboradoras.