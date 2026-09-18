Las autoescuelas, víctimas ocultas de los sobrecostes derivados de la escalada de los combustibles
EL COSTE DE APRENDER
El constante encarecimiento del combustible supone un golpe crítico también para las autoescuelas ourensanas, que ven amenazada su rentabilidad debido a su particular modelo de negocio.
Luis Novoa, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Autoescuelas, explica que el sector se encuentra “sometido” por los contratos de enseñanza obligatorios. Al tener las tarifas ya fijadas por escrito con los alumnos matriculados, a las empresas les resulta imposible repercutir esta subida de costes en los precios.
A esta barrera contractual se suma un agravio comparativo. Novoa denuncia que, al no estar clasificados oficialmente dentro del sector del transporte, se quedan fuera de las ayudas directas del Gobierno. A través de la Confederación Nacional de Autoescuelas, el sector reclama ser incluido en estas medidas paliativas en igualdad de condiciones. Aunque todavía no constan parones de actividad económica, el malestar por la falta de rentabilidad es ya generalizado entre los asociados de la provincia.
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