El poder de la automoción en Ourense: un ecosistema de 500 millones

El sector de la automoción en la provincia de Ourense afronta una nueva transformación en el siglo XXI, por la llegada de los nuevos motores, un cambio que encuentra al sistema industrial superando los 500 millones de euros en volumen de negocio anual a través de más de 200 empresas.

Según los datos del Informe Ardán y la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, la industria ourensana ha evolucionado desde un modelo dependiente de grandes fabricantes hacia una estructura de integración vertical. Este ecosistema abarca hoy desde la ingeniería de moldes hasta la fabricación de vehículos especiales, empleando de forma directa a más de 2.000 trabajadores.

En el ámbito de los componentes, CIE Galfor se mantiene como el principal referente económico con una facturación próxima a los 200 millones de euros. Junto a ella, empresas como Faurecia (Forvia), Megatech y la reciente integración de Hispamoldes en el grupo internacional SAPA-Indea, sostienen la capacidad exportadora del Polígono de San Cibrao das Viñas.

La especialización en el carrozado representa el rasgo diferencial del sector en la provincia. Rodríguez López Auto lidera el mercado nacional de ambulancias con una cuota del 65%, mientras que UNVI destaca en la fabricación de autobuses. Ambas compañías, junto a especialistas en vehículos frigoríficos como Carrocerías Digal, distinguen a Ourense en el mapa industrial del automóvil.