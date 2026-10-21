Avance a una nueva era para las personas sordas en Ourense

En 2024 se modificó el artículo 49 de la Constitución Española para introducir el término “personas con discapacidad” en la ley fundamental del Estado. Lejos de una reforma aislada, esta modificación supuso un cambio de tendencia en cómo se contemplan los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. El 1 de octubre de este año supuso un segundo avance en este campo, con la aprobación de la Ley 4/2026, la cual modifica tanto los derechos de las personas con discapacidad como la autonomía personal de las personas en situación de dependencia.

La noticia de esta modificación se recibió con júbilo por parte de la Asociación de Personas Sordas de Ourense (Apsou), ya que el avance en los derechos de las personas con discapacidad supone una mejoría cuantitativa de la situación de las personas sordas de Ourense. “Esta reforma es el resultado de muchos años de lucha por parte de la Conferencia Estatal de Personas Sordas, de la federación y de una gran cantidad de asociaciones, entre las que nos encontramos”, explicó Martín Luis Becerra, presidencia de la Apsou.

Los puntos clave que esta modificación busca cambiar de la ley general son dos, aunque ambos se basan en la misma idea: ampliar y blindar los derechos de las personas con discapacidad y garantizar la integración de las mismas en la sociedad y en el mundo laboral, para que puedan llevar a cabo su vida con dignidad.

Las modificaciones

El primer cambio es dar mejoras para la autonomía individual de personas con discapacidad. En el caso de las personas sordas, la asociación lleva años luchando para mejorar la precariedad que sufren en el acceso a intérpretes y subtítulos. La nueva ley supone un “avance” porque crea varios medios de control estatal ya que obliga a los organismos públicos a favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral y en la sociedad. Esto remite a una de las críticas más comunes de la Apsou. Las leyes muchas veces se quedaban en papel mojado y no suponen mejoras reales.

La segunda modificación consiste en crear mejoras burocráticas. Con la modificación se eliminan duplicidades y se facilita el acceso a los tres grados de discapacidad, gracias a considerar la dependencia como equivalente a los tres porcentajes de discapacidad. La Apsou celebra también la inclusión de la lengua de signos, tanto en castellano como catalán, en esta nueva ley. “La barrera de comunicación es la más importante que sortear. La comunicación es un derecho básico, tenemos un idioma diferente, pero seguimos siendo personas”, concluyó Becerra.n