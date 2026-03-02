¿Sabe usted que el AVE de Ourense debe ser un dodo?
Hoy en el Quen cho dixo, el AVE en Ourense, caro, malo e impuntual
¿Sabe usted que el ansiado AVE, aquel que cumplía los estándares de calidad en el pasado, ha desaparecido?¿Que el pasado domingo el que tenía que llegar a las 19.30 horas llegó con 40 minutos de retraso? ¿Que la calefacción estaba muy por encima de lo necesario? ¿Que los asientos son duros e incómodos? ¿Que el servicio se puede resumir en solo tres palabras: “caro, malo e impuntual”?
