¿Sabe usted que el AVE de Ourense debe ser un dodo?

¿Sabe usted que el ansiado AVE, aquel que cumplía los estándares de calidad en el pasado, ha desaparecido?¿Que el pasado domingo el que tenía que llegar a las 19.30 horas llegó con 40 minutos de retraso? ¿Que la calefacción estaba muy por encima de lo necesario? ¿Que los asientos son duros e incómodos? ¿Que el servicio se puede resumir en solo tres palabras: “caro, malo e impuntual”?