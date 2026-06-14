¿Sabe usted que se avecina un caos de tráfico de nueve días en la city?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el caos por las fiestas se va a apoderar de Ourense

Cortes en Pardo de Cela.
Cortes en Pardo de Cela. | La Región

¿Sabe usted que se avecina un caos de tráfico de nueve días en la city? ¿Que, como viene siendo ya tónica habitual, se prevé un corte, ya desde hoy domingo, en el principal acceso a la ciudad? ¿Que esta vez se va a extender por nueve largos días el cierre de parte de Pardo de Cela? ¿Y que, como es habitual, la información institucional brilla por su ausencia, como la transparencia general de este Concello?

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