Cortes de tráfico y restricciones por la ciudad por las Fiestas de Ourense

La celebración de las Fiestas de Ourense 2026 supone un dispositivo especial de tráfico entre el domingo 14 y lunes 22 de junio. La Policía Local ha diseñado este operativo que supone importantes cortes y restricciones de circulación en la ciudad. Estas medidas están enfocadas en la seguridad durante el desarrollo de las actividades y el montaje de las distintas estructuras, que afecta de forma principal a viales como Pardo de Cela, Concepción Arenal, Ponte Pedriña y Portocarreiro.

A continuación, se detallan las afectaciones organizadas de manera cronológica para que los conductores puedan planificar sus desplazamientos y prever rutas alternativas durante la semana festiva.

Domingo, 14 de junio

A partir de las 08,00 horas: Corte total en Pardo de Cela, en el tramo comprendido entre la Plaza de Concepción Arenal y la glorieta del Mundo. Permanecerá cerrado de forma continua hasta el lunes 22 de junio para el montaje y desmontaje de escenarios.

Lunes, 15 de junio

Comienza la instalación de las atracciones festivas (provocará restricciones adicionales a partir del miércoles).

Miércoles, 17 de junio

A partir de las 19,00 horas: Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro (desde la Travesía Portocarreiro B hasta la rotonda de la calle Fonte do Bispo).

Momentos antes de las 23,00 horas (Cortes puntuales por espectáculo de drones):

Rotonda de Acceso Centro con la N-120: Tráfico desviado por la calle Castro Canseco.

Carretera N-120: Corte a la altura de la rotonda con la calle Pablo Iglesias, con desvío por la calle Sáenz de la Banda.

Jueves, 18 de junio

A partir de las 19,00 horas: Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro (tramo habitual).

Viernes, 19 de junio

A partir de las 15,00 horas: Se corta el acceso a la Plaza de Concepción Arenal desde la calle Sáenz Díez y la avenida de la Habana (se mantendrá hasta el desmontaje).

A partir de las 19,00 horas: Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro (tramo habitual).

Sábado, 20 de junio

A partir de las 12,00 horas: Se mantiene cortado el acceso a la Plaza de Concepción Arenal desde la calle Sáenz Díez y la avenida de la Habana.

A partir de las 17,00 horas (Se adelanta el horario): Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro.

Domingo, 21 de junio

A partir de las 17,00 horas: Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro.

Lunes, 22 de junio