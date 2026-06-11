Cortes de tráfico y restricciones por la ciudad por las Fiestas de Ourense
DEL 14 AL 22 DE JUNIO
La Policía Local despliega un dispositivo especial del 14 al 22 de junio que afectar a arterias principales de la ciudad por las Fiestas de Ourense 2026.
La celebración de las Fiestas de Ourense 2026 supone un dispositivo especial de tráfico entre el domingo 14 y lunes 22 de junio. La Policía Local ha diseñado este operativo que supone importantes cortes y restricciones de circulación en la ciudad. Estas medidas están enfocadas en la seguridad durante el desarrollo de las actividades y el montaje de las distintas estructuras, que afecta de forma principal a viales como Pardo de Cela, Concepción Arenal, Ponte Pedriña y Portocarreiro.
A continuación, se detallan las afectaciones organizadas de manera cronológica para que los conductores puedan planificar sus desplazamientos y prever rutas alternativas durante la semana festiva.
Domingo, 14 de junio
- A partir de las 08,00 horas: Corte total en Pardo de Cela, en el tramo comprendido entre la Plaza de Concepción Arenal y la glorieta del Mundo. Permanecerá cerrado de forma continua hasta el lunes 22 de junio para el montaje y desmontaje de escenarios.
Lunes, 15 de junio
- Comienza la instalación de las atracciones festivas (provocará restricciones adicionales a partir del miércoles).
Miércoles, 17 de junio
- A partir de las 19,00 horas: Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro (desde la Travesía Portocarreiro B hasta la rotonda de la calle Fonte do Bispo).
- Momentos antes de las 23,00 horas (Cortes puntuales por espectáculo de drones):
- Rotonda de Acceso Centro con la N-120: Tráfico desviado por la calle Castro Canseco.
- Carretera N-120: Corte a la altura de la rotonda con la calle Pablo Iglesias, con desvío por la calle Sáenz de la Banda.
Jueves, 18 de junio
- A partir de las 19,00 horas: Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro (tramo habitual).
Viernes, 19 de junio
- A partir de las 15,00 horas: Se corta el acceso a la Plaza de Concepción Arenal desde la calle Sáenz Díez y la avenida de la Habana (se mantendrá hasta el desmontaje).
- A partir de las 19,00 horas: Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro (tramo habitual).
Sábado, 20 de junio
- A partir de las 12,00 horas: Se mantiene cortado el acceso a la Plaza de Concepción Arenal desde la calle Sáenz Díez y la avenida de la Habana.
- A partir de las 17,00 horas (Se adelanta el horario): Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro.
Domingo, 21 de junio
- A partir de las 17,00 horas: Corte de tráfico por la tarde en el Paseo Ponte Pedriña y en la calle Portocarreiro.
Lunes, 22 de junio
- Se procederá a la reapertura de las calles (como Pardo de Cela y los accesos a la Plaza de Concepción Arenal) una vez finalicen por completo los trabajos de desmontaje de los escenarios y elementos de la fiesta.
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