¿Sabe usted que en la avenida de Portugal el caos está alcanzando límites difíciles de soportar?

¿Sabe usted que la tardanza del Concello en ejecutar las obras de la avenida de Portugal no para de causar problemas a los ciudadanos? ¿Que esa zona ya es un auténtico caos circulatorio con vehículos que parecen viajar en dirección contraria (no está claro debido a las confusas señales)? ¿Que en días como este sábado donde la feria manda el atasco es mayor al haber embudos generados por la falta de aparcamiento?

Relacionado El Concello anula el contrato de la Avenida de Portugal seis meses después