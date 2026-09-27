¿Sabe usted que en la avenida de Portugal el caos está alcanzando límites difíciles de soportar?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, en la avenida Portugal se conduce como en Reino Unido

Obras en la avenida de Portugal
Obras en la avenida de Portugal

¿Sabe usted que la tardanza del Concello en ejecutar las obras de la avenida de Portugal no para de causar problemas a los ciudadanos? ¿Que esa zona ya es un auténtico caos circulatorio con vehículos que parecen viajar en dirección contraria (no está claro debido a las confusas señales)? ¿Que en días como este sábado donde la feria manda el atasco es mayor al haber embudos generados por la falta de aparcamiento?

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