El Concello anula el contrato de la Avenida de Portugal seis meses después

El Concello de Ourense aprobó este jueves en junta de gobierno la resolución del contrato con la empresa Opain por las obras de la avenida de Portugal paralizadas desde marzo. El proceso para la rescisión había arrancado el pasado mes de agosto, y cristalizó ayer, cuando el gobierno local ordenó “a resolución dos contratos de humanización da Avenida de Portugal que foran adxudicados no seu día á empresa Opain”, con un valor conjunto superior a los 5,12 millones de euros por los dos tramos de ejecución.

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El gobierno municipal argumenta que la disolución contractual viene motivada por “o incumprimento da obriga principal ao ter abandonado a obra o día 9 de marzo de 2026 —por los problemas económicos que arrastraba la empresa—”. También intenta el ejecutivo local señalar que el abandono “implica a culpabilidade da empresa e, en consecuencia, acórdase a incautación das garantías prestadas en forma de seguro de caución”. La cantidad reclamada roza los 212.000 euros. Opain siempre ha mantenido que pararon la intervención por una deuda pendiente de 800.000 euros.

Nuevos suplementos

También fuera del orden del día, el gobierno municipal aprobó ayer un nuevo expediente de suplemento de crédito por valor de 4,27 millones de euros para pagar deudas con el contrato del autobús urbano en precario (4,13 millones), más 136.492,67 euros para el pago de intereses por los retrasos. Ahora tendrá que llevarlo a pleno.

Esta cantidad se añade a los 11,45 millones que Jácome ya ha intentado sacar adelante dos veces para el pago de facturas y que podría volver a llevar a una sesión plenaria próximamente, al considerar el gobierno local que ya está dictaminado en comisión.

Mientras, el Concello sigue afrontando, según se dio a conocer también en la junta de gobierno de este jueves, tres nuevas reclamaciones judiciales por los impagos de complementos salariales y excesos de jornada, algunos de los cuales se remontan a 2012. Todos pasarán por el Contencioso Administrativo.