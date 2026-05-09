¿Sabe usted que la avenida de Portugal sigue siendo un basurero? ¿Que el “reinicio” de la obra no se está notando demasiado en la zona? ¿Que hay zanjas que parecen más de un vertedero que de una de las arterias principales de la ciudad? ¿Que la obra arrancó hace ya un año y sigue sin haber soluciones? ¿Y que la zona es ya una proliferación de roedores, basura e incluso maleza entre los socavones?

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