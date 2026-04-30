Asociaciones de vecinos barajan convocar una gran movilización por la Avenida de Portugal

El caso del abandono de la avenida de Portugal es la punta del iceberg del desastre urbanístico que está sufriendo la ciudad. Este jueves, en una reunión a doce bandas entre diferentes asociaciones y agrupaciones vecinales de la ciudad, representantes de las mismas pusieron sobre la mesa los diferentes casos similares que se han registrado -lo mismo sucedió en Rabo de Galo- y plantearon soluciones para el caso de la avenida de Portugal en su lucha por evitar que esta situación se siga repitiendo.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la sociedad cultural Albor y juntó a las asociaciones de O Couto, Castelo, Albor, Loureiro, Barbaña, As Burgas, Rabo de Galo, Reza y Vistahermosa, además de la Federación Limiar y la Agrupación Miño y la de empresarios de la zona.

Los diferentes colectivos vecinales concuerdan en que desde que Gonzalo Pérez Jácome llegó al poder se dedicó a dejar en el olvido y desoír a las asociaciones y a los vecinos, siendo su forma de gobierno “más de subir a un palco de música que baixar a falar cos vecinos”, según trasladan los participantes.

La relación que mantiene el alcalde con las asociaciones es ilógica para la evolución digna de una ciudad, llegando a contestar a representantes vecinales sobre sus peticiones de arreglo de calles, según testimonios en la reunión: “No me importan nada los niños minusválidos ni sus padres”.

Ahora, tras su reunión, la respuesta inmediata de la plataforma es buscar una reunión formal con el alcalde y el concejal de infraestructuras, Francisco Lorenzo, además de mandar una petición escrita de ir a Pleno con la cuestión de la avenida de Portugal.

En cuanto a movilizaciones y manifestaciones, son cautelosos y buscan organizarlo de una manera estructurada para alcanzar “unha convocatoria masiva” en la que se unan todos los ciudadanos posibles. Queda a la vista una próxima reunión de la nueva plataforma de asociaciones en el plazo de una o dos semanas.