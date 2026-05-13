¿Sabe usted que la avenida de Portugal la sobrevuelan distintos pájaros?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la avenida de Portugal, a contrarreloj
¿Sabe usted que sufre el Jaco al ver que se acercan las municipales y la avenida de Portugal se atasca? ¿Si ha pedido auxilio al gavilán(es) para acercarse a la constructora dimisionaria? ¿Que tiene jugo que el alcalde pepero que suscribió el “cutrepacto de la Alameda”, el concesionario del jugoso concurso del bus urbano y el que sale al rescate de Gonzalito en el vía crucis de AvdeP sean el mismo pájaro? Figuradamente, claro. ¿Qué dirán en el PPdeOu?
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