¿Sabe usted que la avenida de Portugal la sobrevuelan distintos pájaros?

¿Sabe usted que sufre el Jaco al ver que se acercan las municipales y la avenida de Portugal se atasca? ¿Si ha pedido auxilio al gavilán(es) para acercarse a la constructora dimisionaria? ¿Que tiene jugo que el alcalde pepero que suscribió el “cutrepacto de la Alameda”, el concesionario del jugoso concurso del bus urbano y el que sale al rescate de Gonzalito en el vía crucis de AvdeP sean el mismo pájaro? Figuradamente, claro. ¿Qué dirán en el PPdeOu?